سلطنة عمان تقلص العجز بنسبة 36% في 7 أشهر

انخفض العجز الفعلي في ميزانية سلطنة عُمان بنحو 36% في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعد أن قفزت إيرادات صادرات النفط لأكثر من الثلث، وواصلت الحكومة انتهاج سياسة إنفاق متحفظة تهدف للوصول إلى نظام مالي متوازن.

وبلغ العجز حوالي 1645.8 مليون ريال (4.279 مليار دولار) في أول 7 أشهر من عام 2018 مقابل 2585.4 مليون ريال (6.722 مليار دولار) في الفترة نفسها عام 2017.

وأظهرت بيانات حكومية نشرها “المركز الوطني للمعلومات والإحصاء”، اليوم الاثنين، أن إيرادات السلطنة قفزت بنحو 25.3% إلى 5891.3 مليون ريال (15.32 مليار دولار) من حوالي 4701.5 مليون ريال (12.23 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وبين تقرير المركز لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، أن إيرادات صادرات النفط قفزت بنحو 37.5% إلى 3526 مليون ريال (9.167 مليار دولار) من حوالي 2564 مليون ريال (6.66 مليار دولار)، نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط، في حين شهدت إيرادات الغاز أيضًا زيادة حادة بلغت 23.7% لتصل إلى 1030 مليون ريال (2.678 مليار دولار) مقابل حوالي 832 مليون ريال (2.163 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وذكر التقرير، أن النفقات ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت نحو 9% نتيجة التزام الحكومة بسياسة التقشف المعلنة، بهدف خفض العجز المالي والوصول تدريجيًّا إلى ميزانية متوازنة لتقليص الاقتراض من البنوك والسحب من الاحتياط الخارجي.

وبلغ إجمالي النفقات الفعلي حوالي 7069.5 مليون ريال (18.38 مليار دولار) مقابل 6486.9 مليون ريال (16.86 مليار دولار)، في حين ارتفع الإنفاق الجاري الذي يشمل رواتب الموظفين والمشتريات الحكومية بنسبة 14.5% إلى 5186 مليون ريال (13.48 مليار دولار)، مقابل 4529 مليون ريال (11.77 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وجاءت تلك الزيادة على حساب الإنفاق الاستثماري الذي هبط بنسبة 10% إلى 1451 مليون ريال (3.772 مليار دولار) من 1614 مليون ريال (4.196 مليار دولار).

وارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة قليلة بلغت حوالي 2% ليصل إلى 1939 مليون ريال (5.041 مليار دولار) من نحو 1902 مليون ريال (4.945 مليار دولار)، مستحوذًا على أكثر من ثلث الميزانية العامة.

واظهر التقرير أن بند “مصروفات فعلية قيد التسوية” انخفض بمقدار 41.6% إلى 467.6 مليون ريال (1.215 مليون دولار) من 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار).

وتراجع صافي الاقتراض بنسبة كبيرة بلغت نحو 66% ليصل إلى 1359.8 مليون ريال (3.535مليار دولار) مقابل نحو 4105.5 مليون ريال (10.67 مليار دولار).

وأظهر التقرير أن الحكومة لم تلجأ للسحب من الاحتياط الخارجي هذا العام مقابل سحوبات، بلغت 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) في أول 7 أشهر من عام 2017.

وأنتجت سلطنة عمان وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك نحو 972 ألف برميل من النفط يوميًّا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، ويبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 سنة بمعدلات الإنتاج الحالي، كما تملك السلطنة احتياط غاز طبيعي يقدر رسميًّا بحوالي ترليون متر مكعب.