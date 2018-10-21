سلطنة عمان ترفع إنتاج النفط بـ15.7 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

أعلنت وزارة النفط العمانية، إن إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات النفطية، صعد بنحو 15.7 ألف برميل يوميًا، إلى 990.2 ألف برميل، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير لها، الأحد، إن إنتاج النفط والمكثفات خلال الشهر الماضي، صعد من 974.5 ألف برميل في أغسطس/ آب السابق له.

وتعد سلطنة عُمان، منتجًا صغيرًا نسبيًا للنفط الخام، وهي دولة غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام في سلطة عمان، الشهر الماضي، نحو 73.17 دولار، نزولًا من 73.61 دولار للبرميل في أغسطس/ آب 2018.

وبحسب تقرير الوزارة، بلغ متوسط حجم الصادرات اليومية للنفط والمكثفات، 902.611 ألف برميل، مقارنة مع 813.164 ألف برميل في الشهر السابق له.

ووصل متوسط الإنتاج اليومي المحلي من الغاز الطبيعي، لنحو 113.09 مليون متر مكعب، مقارنة مع 128.23 مليون متر مكعب يوميًا في أغسطس/آب 2018.