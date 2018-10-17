“سيمنس” الألمانية قد تشارك “جنرال إلكتريك” بعقد طاقة كبير في العراق

قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” اليوم الأربعاء، إن شركة “سيمنس” الألمانية، ربما تضطر لمشاركة عقد بمليارات الدولارات مع منافستها الأمريكية “جنرال إلكتريك”، لتطوير نظام إمداد الطاقة في العراق، وذلك بعد تدخل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الحكومة الأمريكية تدخّلت لصالح “جنرال إلكتريك“، وتفرض ضغوطًا على الحكومة العراقية.

ورغم عدم اتخاذ قرار حتى الآن، فقد كانت “سيمنس” المرشح الأوفر حظًا للفوز بعقد توريد معدات توليد كهرباء قدرة 11 غيغاواط في العراق، في صفقة تقول التقارير إن قيمتها نحو 15 مليار دولار.

ومن المتوقع الآن أن تحصل “جنرال إلكتريك”، التي تواجه تباطؤًا شديدًا في قطاع الكهرباء لديها، على جزء كبير من الصفقة قد يدرج في بياناتها، عندما تعلن تقاريرها لأرباح الربع الثالث من العام يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال متحدث باسم “سيمنس” إن “محادثاتنا مع الحكومة مستمرة، ونتطلع للدخول في اتفاقية رسمية لتوفير كهرباء يعول عليها بسعر في المتناول ومستدامة للعراق”.

وسافر الرئيس التنفيذي لـ “سيمنس”، جو كايسر، إلى العراق في سبتمبر/ أيلول، وتحدث مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بشأن العقد.

وبعدها تولى عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في العراق.

وقال تقرير الصحيفة، إن الضغوط الأمريكية لصالح “جنرال إلكتريك” زادت.

وقدمت “سيمنس” في فبراير/ شباط، عرضًا لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في العراق خلال 4 أعوام بقدرة 11 غيغاواط، وهذه الزيادة في الإنتاج ستؤدي لزيادة عدد العراقيين الذين يحصلون على كهرباء يمكن الاعتماد عليها بنسبة 50% إلى 23 مليونًا.

وقد تبلغ قيمة عقد “سيمنس” 11 مليار يورو تقريبًا (12.70 مليار دولار)، وسيدعم قطاع الطاقة لديها الذي شهد تراجعًا في الأرباح بنسبة 60% في أول 3 أرباع من العام الحالي.

وقال متحدث باسم “سيمنس”، إن “خريطة طريق العراق من أهم أولويات سيمنس ونحن ملتزمون تمامًا بها”.

وأضاف بقوله: “قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى الحكومة العراقية في فبراير/ شباط، ومنذ ذلك الحين عقدنا سلسلة من الاجتماعات وتلقينا رد فعل إيجابيًا من الحكومة لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلد”.