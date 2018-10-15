“بترونت إل.إن.جي” الهندية: مباحثات الاستثمار في قطر “تباطأت”

كشفت شركة “بترونت إل.إن.جي” الهندية، اليوم الإثنين، أن مباحثاتها للاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج في قطر “تباطأت”، حيث لم تتمكن الشركة من التوصل إلى اتفاق بشأن التسعير مع الدوحة.

وقال العضو المنتدب للشركة، برابهات سينغ: “قطر ما زالت في مرحلة مبكرة للغاية. نتطلع في واقع الأمر للحصول على الغاز بسعر المنبع. هم يريدون بيعه بسعر السوق”.

وأضاف سينغ أن “هناك ميزة في المشروع ونحن نفكر (به)”، مضيفًا: “حيث إن بترونت ستستثمر في المشروع، فيجب أن تحقق منه جدوى من الناحية الاقتصادية”.

وأشار سينغ إلى أن قطر تتطلع لمشاركة أكبر من جانب الشركات الهندية، وتريد أن يدخل كونسورتيوم كامل من الشركات في اتحاد ويستثمر في البلد الخليجي.

وكانت “بترونت إل.إن.جي”، وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، تريد أن تدخل في شراكة مع “أو.إن.جي.سي فيديش”، الذراع الخارجية لـ”أو.إن.جي.سي” أكبر شركة استكشافات هندية تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي، للحصول على حصة في مشروع مقبل للاستكشاف والغاز الطبيعي المسال في قطر.

وكان المشروع سيصبح أول مشروع لـ”بترونت” في أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه، ومرافئ الغاز الطبيعي المسال في الخارج.

وبموجب الاتفاق المبدئي غير الحصري الموقع مع قطر غاز، كان من المفترض منح “بترونت” إمكانية الوصول إلى بيانات قطر غاز لتقييم المشروع خلال شهر.

ويسمح اتفاق غير حصري لقطر غاز بالحديث مع أطراف أخرى مهتمة بشأن المشروع، بالإضافة إلى “بترونت”.

ومن المنتظر أن يغذي المشروع، وهو في قطاع المنبع، مرفأ للغاز الطبيعي المسال بطاقة قدرها 23 مليون طن سنويًا.