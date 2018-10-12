تقرير: عجز ميزانية السعودية للعام الجاري ينخفض إلى النصف

توقع تقرير مصرفي، أن ينخفض عجز الميزانية السعودية للعام الجاري بنحو النصف، نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط.

وقدر تقرير البنك السعودي-الأمريكي (سامبا)، أن يبلغ العجز الفعلي نحو 124 مليار ريال (33 مليار دولار) عام 2018 مقابل 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) العام 2017.

وأشار البنك، إلى أنه “خفض من توقعاته بالنسبة لعجز ميزانية العام الجاري، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط”، متوقعًا أن” يبلغ متوسط سعر خام بحر الشمال برنت حوالي 71 دولارًا للبرميل مقابل نحو 52 دولارًا العام الماضي”.

وتوقع التقرير، أن تقوم المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم بالاقتراض من السوق المحلي والعالمي لتمويل العجز، الذي يعتبر من أدنى عجوزات الميزانية في 5 سنوات.

ووفقًا للتقرير، فإن المملكة ستقترض ما يقارب من 55 مليار ريال (14.66 مليار دولار) من البنوك المحلية و 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار من المؤسسات السعودية شبه الحكومية) ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق العالمي.

ولفت إلى أن تحسن أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ قفزت بنسبة 42.8% إلى نحو 439.8 مليار ريال (117.3 مليار دولار) من 308 مليار ريال (82.1 مليار دولار) العام الماضي.

وسجلت إيرادات الصادرات النفطية زيادة بمقدار 40% لتصل الى 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) مقابل 213 مليار ريال (56.8 مليار دولار).

ونسب التقرير إلى بيانات لوزارة المالية، أظهرت أن الزيادة في النفقات كانت أقل بكثير من الزيادة في الإيرادات، إذ بلغت نحو 26.5% لتصل إلى 481.6 مليار ريال (128.5 مليار دولار) مقابل 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار).