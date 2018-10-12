النفط يقفز أكثر من 1% بعد هبوط ليومين وما زال باتجاه انخفاض أسبوعي

قفزت أسعار النفط 1% اليوم الجمعة، متعافية من هبوط استمر على مدى يومين بدعم من ارتفاع واردات الصين من الخام، لكن الأسعار ما زالت تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 سنت، أو ما يعادل 1.3%، إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش. وتراجع العقد 3.4% يوم الخميس بعد هبوط حاد في أسواق الأسهم، وإشارات على أن المخاوف بشأن الإمدادات كان مبالغًا فيها.

وما زال برنت على مسار الانخفاض 3.4% هذا الأسبوع، في أكبر هبوط خلال نحو 4 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 80 سنتًا، أو ما يعادل 1.1%، إلى 71.77 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 3% في الجلسة السابقة. والخام على مسار الانخفاض 3.5% هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات جمارك اليوم الجمعة، أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في سبتمبر/ أيلول، بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو/ أيار.