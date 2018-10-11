أوبك ترفع إنتاجها من النفط مع استمرار تراجع صادرات إيران‎

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مجددًا إنتاجها من الخام الشهر الماضي بدفع من السعودية ودول أخرى التي عوّضت مزيدًا من تراجع إنتاج إيران.

وازداد الإنتاج الإجمالي لأوبك بـ 132 ألف برميل يوميًا في أيلول/سبتمبر بدفع من السعودية وليبيا وأنغولا، حيث بلغ 32 مليونًا و761 ألف برميل، رغم التراجع الجديد لإنتاج إيران بـ150 ألف برميل يوميًا تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

ولم تنتج إيران ثالث أكبر منتج في أوبك سوى 3,447 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي بعد أن كانت تنتج 3,697 ملايين برميل يوميًا في تموز/يوليو.

وبعد أن انسحبت في أيار/مايو من الاتفاق النووي المبرم في 2015، من المقرر أن تعيد واشنطن في بداية تشرين الثاني/نوفمبر فرض سلسلة ثانية من العقوبات بحق إيران التي تستهدف خصوصًا قطاع الطاقة.