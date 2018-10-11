مصر تنشئ أكبر مشروع لتكرير البترول باستثمارات بقيمة 2 مليار دولار

وقعت مصر، اليوم الخميس، اتفاقًا لتنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول، باستثمار يبلغ نحو 1.9 مليار دولار.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول، فإن العقود وقعت مع 3 شركات هي أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “أنوبك”، وتكنيب الإيطالية، وشركة إنبي، لبدء الأعمال المبكرة.

وأعلن البيان توقيع عقد تنفيذ الأعمال المبكرة لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني لمادة المازوت، أحد أهم مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط بصعيد مصر.

ويهدف المجمع إلى توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر وخفض الاستيراد والمساهمة بإيجابية في تنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد.

وقالت الوزارة، إن “المجمع الجديد سيقوم باستقبال حوالي 2.5 مليون طن مازوت سنويًا من معمل تكرير أسيوط بهدف إنتاج وتوفير المنتجات البترولية الرئيسة، والتي تبلغ 1.6 مليون طن من السولار بالمواصفات الأوروبية Euro-5، إلى جانب 402 ألف طن نفط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين و101 ألف طن من البوتاجاز، بالإضافة إلى 330 طنًا من مادة الكبريت كمنتجات ثانوية”.

وأشارت إلى أن توقيع العقد يأتي في “إطار الإستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول لتطوير معامل التكرير، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة بهدف تأمين المنتجات البترولية للسوق المحلية وتحسين جودتها”.