وزير الطاقة الإماراتي: نتوقع زيادة إنتاج النفط في أكتوبر ونوفمبر لتلبية الطلب

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس، إن الإمارات بدأت زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثالث من العام الحالي، وتتوقع مزيدًا من الزيادة في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني لتلبية الطلب في السوق.

وكتب المزروعي في حسابه الرسمي على تويتر “تظل الإمارات ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك وغير أوبك لضمان التوازن والاستقرار في السوق بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء”.

وأضاف أن إنتاج البلد الخليجي عضو أوبك في ديسمبر/ كانون الأول “سيتوقف على طلب العملاء”، وأن “طاقة إنتاج الإمارات من النفط ستبلغ 3.5 مليون برميل يوميًّا بنهاية السنة”.