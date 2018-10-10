“أدنوك” الإماراتية تبني منشأة لتخزين النفط تحت جبال الفجيرة

كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” للأنباء، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تبني منشأة لتخزين النفط الخام تحت جبال مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحد المصادر: إن منشأة “مندوس” تحت الأرض ستصل طاقتها الاستيعابية لتخزين نحو 40 مليون برميل من النفط، وإنها من المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2020.

وقالت المصادر: إن “إس.كيه” للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية فازت بعقد لبناء المنشأة.

وأحجمت أدنوك عن التعليق، بينما لم ترد إس.كيه على طلب للتعقيب.

ووقعت أدنوك، العام الماضي، اتفاقًا لتخزين نحو ستة ملايين برميل من النفط في موقع التخزين بمنجالور بالهند، آخذة نحو نصف الطاقة الاستيعابية للموقع.

وفي مايو/ أيار، ورّدت أدنوك أولى شحناتها من النفط الخام إلى شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، مع سعي أدنوك لتعزيز حصتها السوقية في آسيا.

والإمارات من كبار منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتضخ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا من الخام وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري.

وإمارة الفجيرة الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات عند مدخل مضيق هرمز، هي واحدة من الموانئ الكبرى في المنطقة إلى جانب ميناء صحار العُماني، كما أنها نقطة مزدحمة لإعادة تزود ناقلات الخام بالوقود في طريقها إلى وجهات بعيدة خارج الخليج.

ويحمل خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب)، البالغة طاقته الاستيعابية 1.5 مليون برميل يوميًا، الجزء الأكبر من إنتاج الإمارات من الخام إلى مواقع التخزين البرية، ومنشآت التحميل البحرية في الفجيرة، ويتفادى مضيق هرمز.