ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها النفطي، مؤكدًا أن ليبيا تنتج نحو مليون برميل يوميًا في المتوسط.

وأضاف صنع الله أن الإنتاج زاد إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في وقت سابق من العام الجاري، وفق “رويترز”.

وانخفض إنتاج ليبيا النفطي إلى 650 ألف برميل يوميًا في يوليو تموز من العام الجاري، حيث أدت الاضطرابات إلى تعطل الإنتاج على نحو متكرر.

وتقل مستويات الإنتاج الحالية عن المعدل الذي كانت ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تضخه قبل الاضطرابات عند نحو 1.6 مليون برميل يوميًا لكنها الأعلى منذ منتصف 2013 وفقًا لتقديرات وكالة “رويترز”.