“أرامكو” و”توتال” تضعان الدراسات الهندسية لمجمع “الجبيل” للبتروكيماويات

وقعت مجموعة الطاقة الفرنسية “توتال” وشركة “أرامكو” السعودية اليوم الإثنين، اتفاقًا لبدء الدراسات الهندسية، ذات الصلة بمشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات بقيمة 5 مليارات دولار في مصفاة “ساتورب” في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركتان إن تشغيل المجمع، الذي سيضم وحدة تكسير مختلطة اللقيم، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن من الإيثيلين في العام، ووحدة للبتروكيماويات عالية القيمة المضافة مرتبطة بها، من المتوقع أن يبدأ في عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” أمين الناصر في بيان، إن المرحلة الثانية من توسع ساتورب تمثل قفزة كبيرة في إستراتيجية “أرامكو”، في أنشطة المصب لتعظيم موارد الشركة من النفط والغاز، والمساعدة في جعل المملكة مركزًا لصناعة البتروكيماويات.

ومشروع الجبيل جزء من إستراتيجية شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة لتنمية أنشطتها في قطاع البتروكيماويات، والاستفادة من الطلب المتنامي على البولي إيثيلين، الذي يستخدم في التعبئة والأنابيب والبلاستيك وغير ذلك من المواد.

وفي نفس البيان، قال الرئيس التنفيذي لـ”توتال” باتريك بويان إن “هذا المجمع ذا المواصفات العالمية، يتناسب أيضًا مع إستراتيجيتنا للتوسع في قطاع البتروكيماويات، من خلال تعظيم التعاضد داخل منصاتنا الكبرى، وإعلاء شأن اللقيم منخفض التكلفة، والاستفادة من سوق البوليمر المتنامي بسرعة في آسيا”.

وقالت الشركتان إن المجمع سيوفر اللقيم لمحطات إنتاج الكيماويات المتخصصة والبتروكيماويات الأخرى، الواقعة في المنطقة الصناعية في الجبيل وخارجها، بما يمثل استثمارات إضافية بـ4 مليارات دولار من مستثمرين آخرين.

ومصفاة “ساتورب” مشروع مشترك، تستحوذ “أرامكو” على حصة قدرها 62.5% فيه، بينما تملك توتال نسبة 37.5%.