صادرات نفط إيران تتراجع أكثر قبل عقوبات ترامب

واصلت صادرات الخام الإيراني تراجعها في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول وفقًا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع، متأثرة بالعقوبات الأمريكية الوشيكة، وملقية بتحد في وجه منتجي “أوبك” الآخرين الراغبين في تعويض النقص.

وأظهرت بيانات “رفينيتيف أيكون” أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميًا من الخام في فترة الأيام السبعة تلك.

وقال مصدر بالصناعة يرصد الصادرات إن شحنات أكتوبر أقل من مليون برميل يوميًا حتى الآن.

وبالمقارنة كانت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميًا على الأقل في أبريل/نيسان قبل أن يسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة في مايو/أيار من اتفاق 2015 النووي مع إيران، ويعيد فرض العقوبات.

ويقل الرقم أيضًا عن مستوى شحنات سبتمبر/أيلول البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا.