تراجع صادرات إيران من الغاز المكثف 50% خلال 6 أشهر

أظهرت إحصاءات حديثة لمنظمة الجمارك الإيرانية، يوم الأحد، انخفاض صادرات الغاز المكثف الإيراني إلى 50% في النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء “إيسنا”، فإنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الجمركية لإيران عن التجارة الخارجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد تم تصدير 4 ملايين و644 ألف طن من المكثفات الغازية من إيران بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار.

وأضافت الوكالة:”في حين تم خلال ذات الفترة من العام الماضي تصدير 8 ملايين و629 ألف طن من منتجات المكثفات الغازية بقيمة حوالي 3 مليارات دولار و385 مليون دولار”.

وأشارت إلى أن “انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/مايو الماضي، وإعادة فرض الحزمة الأولى من العقوبات ضد طهران، قلّلا من رغبة عدد من مشتري مكثفات الغاز الإيراني بمواصلة التجارة مع إيران”.

ومن المتوقع أن تكون الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى تقليل صادرات النفط الإيراني أكثر قوة على طهران، وستدخل حيز التنفيذ في 4 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.