رغم تراجعه اليوم.. النفط عند أعلى مستوياته في 4 سنوات‎

تراجعت أسعار النفط قليلًا في بداية تعاملات، اليوم الخميس، لكنه بقي عند أعلى مستوياته في 4 سنوات، مدفوعًا بقرب تنفيذ عقوبات اقتصادية على إيران.

وانصب تركيز الأسواق العالمية، على العقوبات الأمريكية المرتقبة على طهران، والمرتبطة بصناعة النفط والغاز، أكثر من تركيزها على زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

أمس الأربعاء، كشفت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاعًا مفاجئًا في مخزونات النفط بالولايات المتحدة، بواقع 7.979 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، إلى 404 ملايين برميل.

وعند الساعة (06:43 ت.غ)، تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 0.35% أو 30 سنتًا، إلى 86 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار الخام الأمريكي نايمكس تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 0.35% أو 27 سنتًا، إلى 76.14 دولار للبرميل.

والشهر المقبل، تدخل عقوبات أمريكية جديدة على طهران حيز التنفيذ، مرتبطة بصناعة النفط والغاز، وتشمل تقييد الصادرات للسوق العالمية.