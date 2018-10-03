“رويترز”: روسيا والسعودية اتفقتا سرًا في سبتمبر على زيادة إنتاج النفط

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقًا سريًا في أيلول/ سبتمبر، على زيادة إنتاج النفط لتهدئة الأسعار الآخذة بالارتفاع، وأخطرتا الولايات المتحدة قبل اجتماع في الجزائر مع منتجين آخرين.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر قولها إنّ “وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك اتفقا خلال سلسلة اجتماعات على زيادة الإنتاج من أيلول/ سبتمبر، إلى كانون الأول/ ديسمبر، وذلك عندما كان الخام يتجه صوب 80 دولارًا للبرميل، والسعر فوق 85 دولارًا في الوقت الحالي”.

وقال أحد المصادر: “اتفق الروس والسعوديون على ضخ براميل إضافية في السوق بهدوء، وبما لا يبدو معه أنهم ينصاعون إلى أوامر ترامب بضخ المزيد”.

وأكد آخر أنّ “الوزير السعودي أبلغ (وزير الطاقة الأمريكي ريك) بيري أن السعودية ستزيد الإنتاج إذا طلب زبائنها مزيدًا من النفط”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألقى باللوم على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ارتفاع أسعار الخام، وطالبها بتعزيز الإنتاج لخفض تكاليف الوقود قبل انتخابات الكونغرس بالولايات المتحدة، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.