النفط يصعد بفعل عقوبات إيران لكن المعروض الأمريكي وقوة الدولار يكبحانه

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتوقعات بشح الأسواق فور بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية الشهر المقبل، لكن قوة الدولار وارتفاع المعروض الأمريكي من الخام حدّا من المكاسب.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 84.89 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 75.30 دولار للبرميل.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط مازالت متوترة بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة على صادرات النفط الإيراني والتي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بلغ برنت وغرب تكساس مستويات هي الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وهما مرتفعان نحو 20 و17 % على الترتيب منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.

لكن المتعاملين أضافوا أن قوة الدولار، الذي يجعل واردات النفط أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى محليًا، وتنامي المعروض الأمريكي كبحا المكاسب.

وكان معهد البترول الأمريكي قال، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت 907 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ28 من أيلول/سبتمبر الماضي إلى 400.9 مليون برميل، وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 158 ألف برميل يوميًا وفقًا لبيانات المعهد.

وتصدر البيانات الحكومية الأسبوعية الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.