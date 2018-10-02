سوفت بنك الياباني يعمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمشروع للطاقة الشمسية

قال سوفت بنك الياباني، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل عن كثب مع صندوق الثروة السيادي السعودي بشأن مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، لينفي بذلك تقريرًا نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أنه ألغى المشروع البالغة قيمته 200 مليار دولار مع صندوق الاستثمارات العامة.

وعلّق متحدث باسم سوفت بنك، في بيان مكتوب، قائلًا:”التقدم مستمر بما يتوافق مع التوقعات لمشروع بهذا الحجم والتعقيد”.

وقال “سوفت بنك” إن فريقه عمل لشهور عن كثب مع صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الحكومية الرئيسة لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030 الجديدة “لتحويل مستقبل إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة”.

وجاء بيان “سوفت بنك” بعد أن قال المتحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة إن الصندوق يواصل العمل مع صندوق فيجن التابع لسوفت بنك وغيره في عدد من المشاريع الواسعة النطاق باستثمارات بمليارات الدولارات تتعلق بقطاع الطاقة الشمسية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن المشاريع سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وكان الرئيس التنفيذي لسوفت بنك ماسايوشي سون أعلن في مارس/ آذار عن خطة للاستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع من المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 200 غيغاوات بحلول 2030.