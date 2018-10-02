أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا

المصدر: ا ف ب

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم الثلاثاء، في أسواق تخشى تراجعًا في العرض مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، بينما لا يتردد بعض المستثمرين في الحديث عن سعر يبلغ مائة دولار للبرميل الواحد.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 25 سنتًا إلى 75.55 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا.

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، فارتفع ثلاثة سنتات وبلغ سعره 85.01 دولار.

وكان نوعا النفط ارتفعا بنسبة حوالى 3% الاثنين، ما دفع بعض المراقبين وبعض الأطراف الفعلين إلى أن يتوقعوا أن يبلغ سعر البرميل الواحد مائة دولار.

وقال جون كيلداف أحد مؤسسي الصندوق التقاعدي الأميركي “اغين كابيتال ال ال سي” في نيويورك، لوكالة بلومبيرغ للأخبار المالية “نحن في سوق تميل إلى ارتفاع كبير بسبب الآفاق الضيقة جدًا في السوق قبل نهاية العام”.

وارتفع سعر سهم مجموعة “بتروتشاينا” المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 2%.

وأكد كيم كوانغراي المحلل في مجموعة “سمسونغ فيتشرز” أن السوق راغبة جدًا في احتساب أثر تقلبات العرض الإيراني، ومعرفة ما إذا كانت السعودية وروسيا قادرتين على التعويض عن النقص.

وأضاف “في الوقت نفسه، يعزز الاتفاق الأميركي المكسيكي الكندي التوجه العام لسوق الخام”.

وكان سعر برميل النفط الخفيف ارتفع 2.05 دولار ليغلق على 75.30 دولار في نيويورك الاثنين، بينما برميل برنت أغلق على 84.89 دولار بارتفاع قدره 2.25 دولار.