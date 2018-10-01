“برنت” قرب أعلى مستوى منذ 4 أعوام

حوّم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 يوم الاثنين بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتًا إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 08:52 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف أربعة سنتات مسجلًا 73.29 دولار للبرميل.

وقال أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس “السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة الاحتياطية الفورية، أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية في استخدامها بشكل استباقي”.

وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، إذ زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارًا للبرميل بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال محللون “إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوري النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.”

لكن التركيز مازال منصبًّا على العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولمَّح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني.

وقالت سينوبك الصينية” إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني في سبتمبر/ أيلول”.

وأضاف أنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا من النفط الإيراني من السوق في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن الأسعار قد “تقفز وسيكون سعر 100 دولار للبرميل المتوقع هدفًا منطقيًّا في حقيقة الأمر” إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على الرد بما يكفي من الإنتاج الإضافي.