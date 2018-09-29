العراق يبدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي‎

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم السبت، أن بلاده بدأت إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي (جنوب)، بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وهذا الإنتاج جزء من خطة طموح أعلنتها الوزارة في ديسمبر/كانون الأول لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى مثليه من 90 ألف برميل يوميًا إلى 200 ألف برميل يوميًا دون مساعدة من مستثمرين أجانب.

وتشمل خطط التطوير المعلنة في ذلك الوقت استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المنتج كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة.

ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويقول العراق إنه يأمل أن يتوقف عن إشعال الغاز بحلول عام 2021؛ إذ قال البنك الدولي إن ذلك يكبد الحكومة خسائر في الإيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا تقريبًا.