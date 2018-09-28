النفط يرتفع بدعم من نقص محتمل في الإمدادات بعد سريان عقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدفوعة باحتمال نقص في الإمدادات العالمية عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران في غضون 5 أسابيع.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع منظمة “أوبك” بزيادة الإنتاج لمنع مزيد من الزيادات في الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال جين مكجيليان مدير أبحاث السوق في تراديشن انريجي: “السوق تواصل الارتفاع بفعل مخاوف من أنه لن تكون هناك إمدادات كافية لتعويض فقدان الصادرات الإيرانية”.

واستبعد محللون أن تعمد أوبك وروسيا إلى زيادة الإنتاج على الفور مثلما طالب ترامب.

واستبعد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية في أمريكا لدفع الأسعار للانخفاض.

وأنهت عقود برنت الأكثر نشاطًا للتسليم في ديسمبر/ كانون الأول جلسة التداول مرتفعة 59 سنتًا لتبلغ عند التسوية 81.38 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعًا عند 81.90 دولار، لكنها تبقى في مرمى البصر من أعلى مستوى لها في 4 أعوام البالغ 82.55 دولار الذي وصلت إليه يوم الثلاثاء.

وأغلقت عقود برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، التي ينتهي تداولها يوم الجمعة، مرتفعة 38 سنتًا إلى 81.72 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي الخفيف 55 سنتًا لتبلغ عند التسوية 72.12 دولار للبرميل.