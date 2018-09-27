الحكومة التونسية تعرض على ليبيا صفقة “النفط مقابل الغذاء”

كشف يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الخميس، أنه ناقش مع الجانب الليبي خطة لاستيراد النفط مقابل تصدير البضائع والمواد الغذائية، في تجسيد لفكرة برنامج “النفط مقابل الغذاء”، الذي أعدته الأمم المتحدة للعراق عام 1995.

وحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن الشاهد كشف خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي عن “إعادة الآليات القانونية للتعاون التونسي الليبي من أجل تحقيق تقارب كبير بين البلدين، ليس على مستوى التبادل التجاري فقط، بل كذلك على مستوى الاستثمار”.

وأشار رئيس الحكومة التونسية، إلى وجود مساع لتعزيز العلاقة بين البلدين، كاشفًا في الوقت ذاته عن توجه لإنشاء خط بحري بين البلدين.

وأعلن استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع ليبيا، عبر وضع برنامج إنتاج وتوليد الطاقات المتجددة، إضافة إلى إحياء المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالربط السكك الحديدية والكهرباء وتنمية المناطق الحدودية، من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرَّة في منطقة قردان جنوبي تونس.

وأكد الشاهد، أن حكومته حريصة على “تفعيل آلية اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، عبر الإعداد الجيّد للاجتماع المزمع عقده بينه وبين نظيره الليبي فايز السراج، خلال الفترة المقبلة”. مشيرًا إلى أن استعادة تلك الآلية القانونية لتأطير التعاون الثنائي بين البلدين، “سيسمح بفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التقارب والتكامل الاقتصادي”.

وطالب بتذليل العقبات أمام تطوير وتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين تونس وليبيا، في المجالات كافة، بما في ذلك قطاع الخدمات، لافتًا إلى أن تونس تتطلع لتوفير مناخ مشجع ودافع للاستثمار المتبادل والمشترك في عدة قطاعات حيوية، تحقق مردودات عالية ضمن مقاربة قائمة على التكامل الاقتصادي.

ونوّه الشاهد، إلى أهمية المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، معتبرًا بأنه “خطوة هامّة في إثراء أفق التعاون الثنائي واستكمال ما تم الاتفاق بشأنه خلال المنتدى الاقتصادي، الذي انعقد بمدينة طرابلس في الـ4 من حزيران/يونيو الماضي”.