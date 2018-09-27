شركاء مصريون وإسرائيليون يشترون حصة في خط أنابيب للسماح بصفقة غاز

اتفق شركاء مصريون وإسرائيليون على شراء 39 % من الأسهم في خط أنابيب غاز شرق المتوسط، مقابل 518 مليون دولار في صفقة قالت الشركات اليوم الخميس، إنها “ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر ربما مطلع 2019”.

وبموجب الاتفاق، تدفع كل من ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي التي مقرها تكساس، واللتين تطوران معا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار، في حين تدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط أنابيب بين البلدين.

وتتضمن الصفقة أيضًا موافقة غاز شرق المتوسط على إنهاء التحكيم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز قبل عدة سنوات، حسبما ذكرت ديليك في بيان.