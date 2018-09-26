بحثًا عن منقذ لاقتصادها المتدهور.. قطر ترفع إنتاجها من الغاز للمرة الثانية منذ بدء المقاطعة العربية

أعلنت قطر اليوم الأربعاء، أنها تعتزم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية، منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بالخليج في حزيران/يونيو 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر” للبترول، سعد الكعبي، إن بلاده تعتزم رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال بإضافة خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي، ما سيزيد الإنتاج بواقع 10% سنويًا، ليصل إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول العام 2024″، وفق وكالة “فرنس برس”.

وزعم المسؤول القطري أن زيادة الإنتاج تندرج ضمن “الأعمال التجارية الخالصة”، إلا أن محللين اقتصاديين اعتبروا أن سعي الدوحة لرفع انتاجها من الغاز الطبيعي للمرة الثانية على التوالي، منذ بدأت المقاطعة العربية لقطر، يدل على محاولة الدولة الخليجية تأمين موارد بديلة تتكفل بإنعاش اقتصادها المتدهور.

وأعلنت قطر، في 5 تموز/يوليو 2017، عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30% من 77 إلى 100 مليون طن سنويًا.

وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفًا و 600 كلم مربع، المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال، وقد أسهمت الأرباح التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز، في جعلها إحدى أغنى دول العالم.