ترامب يدعو “أوبك” إلى خفض أسعار النفط

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في منظمة أوبك على وقف ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق على الدفاع عن أنفسهم.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نحن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد من ذلك لفرض أسعار نفط مرتفعة، هذا أمر غير جيد، نريدها أن تتوقف عن رفع الأسعار (…) والبدء في خفضها، كما يتعين عليها المساهمة بشكل كبير من الآن فصاعدًا في جهود الدفاع”.

واتهم منظمة الدول المنتجة للنفط “بممارسة الغش ضد بقية العالم، لا أحب ذلك، لا أحد يجب أن يحب ذلك”.

كما حذر ترامب ألمانيا من “الاعتماد الكامل” على روسيا إذا “لم تغير على الفور مسار” مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” مع روسيا.

واعتبر أنه “يجب على العالم الغربي الحفاظ على استقلاله ضد تجاوزات القوى الخارجية التوسعية”.

وينتقد الرئيس الأمريكي بشكل منتظم “نورد ستريم2 ” الذي يهدف إلى مضاعفة قدرات توصيل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وتجنب أوكرانيا التي لديها علاقات صعبة مع روسيا.

وقد بدأت الولايات المتحدة، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي، في البحث عن أسواق جديدة لا سيما في أوروبا.