أسعار النفط تستقر في ظل عقوبات أمريكية وشيكة على إيران

استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، عند أقل بقليل من ذروتها في 4 أعوام، والتي سجلتها خلال الجلسة السابقة في ظل عقوبات أمريكية وشيكة على إيران، وعدم استعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة الإنتاج ما دعم السوق.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت في الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، عند 81.39 دولار للبرميل، مرتفعة 19 سنتًا بما يعادل 0.2%، ومقتربة من ذروة 81.48 دولار التي لامستها في الجلسة السابقة وهي الأعلى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72.18 دولار للبرميل بزيادة 10 سنتات أو 0.1% عن التسوية السابقة.

وتفرض الولايات المتحدة في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران.

وقال هاري شلينجوريان مدير إستراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك “بي.ان.بي باريبا” الفرنسي متحدثًا لمنتدى النفط العالمي: “ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرًا لتردد أوبك في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة”.

وفي حين قالت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، الثلاثاء، إنهم عازمون على تطوير آليات دفع لمواصلة التجارة رغم العقوبات الأمريكية، فإن معظم المحللين يتوقعون أن تخرج إجراءات واشنطن ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام من الأسواق.