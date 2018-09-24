أزمة وقود خانقة في إيران عقب إضراب سائقي الشاحنات

شهدت محطات تعبئة الوقود في إيران أزمات خانقة، إذ تشكلت طوابير طويلة من السيارات أمامها، على خلفية إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن سائقي شاحنات نقل الوقود نظموا إضرابًا عن العمل في عدة محافظات رئيسة، احتجاجًا على سوء ظروف عملهم.

وحسب وسائل الإعلام، فإن طوابير السيارات الطويلة تشكلت أمام محطات تعبئة الوقود جراء توقف شاحنات لنقل الوقود.

وشهدت مدن كبرى في إيران من بينها العاصمة طهران والأهواز العربية ومدن أخرى من إيران، أزمة مشابهة نتيجة مواصلة سائقي الشاحنات إضرابهم.

وكان سائقو شاحنات إيرانيون، قد تظاهروا شهر مايو الماضي، بسبب ارتفاع أسعار التأمين، وأجور التصاريح، ونسب العمولة المرتفعة، وزيادة تكاليف التصليح، وقطع الغيار رغم بقاء رواتبهم ثابتة، وقد تعهدت الحكومة الإيرانية حينها بحل مشاكلهم.