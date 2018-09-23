صحيفة: “سيمنس” الألمانية تقترب من إبرام صفقة بمليارات الدولارات في العراق

تقترب مجموعة “سيمنس” الألمانية الهندسية من إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق، وفق ما ذكر تقرير إخباري.

ونقلت صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية اليومية الألمانية، عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء، أنّ “جو قيصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس سافر للعراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد اليوم الأحد”، مضيفة أنّ “الصفقة تشمل أيضًا تكنولوجيا نقل الكهرباء”.

وأشارت إلى أنّ “الحكومة العراقية لم تتخذ قرارًا بقبول عرض سيمنس الذي دعمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الأيام الأخيرة”.

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم “سيمنس”، أنّ “الشركة قدمت وثيقتها الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي في فبراير”.

وقال في رسالة إلكترونية، إنّ “المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابيًا من الحكومة”.

وأضاف أنّه “من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 جيجاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين”، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم العقد المحتمل.

ووقعت “سيمنس” في عام 2015، عقدًا بقيمة ثمانية مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.