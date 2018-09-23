وزير الطاقة السعودي يرد على مزاعم بشأن أسعار النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إنه لا يؤثر على أسعار النفط، وذلك بعد يومين فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة “أوبك” إلى دفع أسعار الوقود للانخفاض.

وصرح الفالح للصحافيين في الجزائر قبل اجتماع مشترك بين وزراء دول “أوبك” وحلفائها المستقلين مثل: روسيا لبحث الوضع في أسواق الخام: “لا أؤثر على أسعار النفط”.

ووصل خام القياس العالمي مزيج برنت لـ80 دولارًا للبرميل هذا الشهر؛ ما دفع ترامب لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول من جديد إلى خفض الأسعار.

وكتب ترامب على “تويتر”: “نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!”.

من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأحد، إنه يأمل بألا تتأثر القرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية المشتركة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص منتجي النفط.

وبحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، قال زنغنه: “آمل بألا ترهب التهديدات (التي يطلقها ترامب) زملائي في أوبك وتدفعهم إلى تنفيذ أوامر أمريكا”.

ولن يحضر زنغنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر اليوم.

وأكدت خمسة مصادر من “أوبك” ومنتجي النفط المستقلين أن من المستبعد أن توصي اللجنة المشتركة التي تضم وزراء من المنظمة والدول غير الأعضاء المتحالفة معها بزيادة جديدة في إنتاج الخام فوق تلك المتفق عليها في يونيو/ حزيران.