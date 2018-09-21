وسط أزمة خانقة.. وصول 10 آلاف طن بنزين لميناء المكلا اليمني

وصلت، اليوم الجمعة، باخرة تحمل قرابة 10 آلاف طن متري من البنزين إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية.

وقال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية، فؤاد الرباكي، إن إدارة الميناء “تقوم حاليا بإجراءات تفريغ الحمولة لتموين المحطات”، لافتًا إلى أن بواخر أخرى “ستصل خلال الأيام القادمة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية”.

وهذه أول باخرة تحمل مشتقات نفطية تصل إلى ميناء المكلا، عقب أزمة خانقة تضرب محافظة حضرموت وأغلب محافظات اليمن، منذ أكثر من أسبوع، أثرت على مختلف مناحي الحياة.

ومنذ بدء الأزمة اصطف مالكو السيارات والدراجات النارية في طوابير طويلة أمام المحطات أملا في وصول المشتقات النفطية.

ومع اختفاء المشتقات النفطية في المحطات، انتعشت السوق السوداء، وبلغ سعر اللتر الواحد للبنزين ألف ريال يمني (1.6 دولار أمريكي)، بينما كان يباع قبيل الأزمة في المحطات الحكومية بحضرموت، بـ 340 ريال يمني (0.56 دولار).

وتأتي هذه الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية، بالتزامن مع تدهور الريال اليمني، ووصول سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 600 ريال يمني، الأمر الذي خلّف ارتفاعًا للأسعار بشكل كبير.