مؤسسة النفط الليبية تعلن إعادة فتح مطار حقل الوفاء الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، إعادة فتح مطار حقل الوفاء النفطي الواقع في جنوب غرب ليبيا، بعد أن أنهى حرس المنشآت النفطية احتجاجًا أدى إلى إغلاق الحقل.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها “تؤكد إعادة فتح مهبط مطار حقل الوفاء النفطي”، مضيفة أن عمليات الإنتاج في الحقل تسير بشكل طبيعي.

وقال عامل في الحقل، في وقت سابق اليوم، إن المؤسسة ستستأنف رحلات الطيران إلى مطار حقل الوفاء النفطي يوم السبت، وفق رويترز.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المشكلة مع الحرس حُلّت.

ولم يتضح ما إذا كان جرى التوصل إلى اتفاق محدد، وبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية المُعين من قبل الحكومة على موقعه الإلكتروني إنه سيعيد فتح المطار خلال “الساعات القليلة القادمة”.

وبعد قليل قال متحدث باسم جهاز الحرس، المنقسم إلى فصائل مختلفة، إن المحادثات ما زالت مستمرة.

وينتج حقل الوفاء نحو 40 ألف برميل يوميًا من الخام والمكثفات، وكذلك 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر في وقت سابق اليوم، إن المحتجين يحاولون “ابتزاز” شركة مليتة للنفط والغاز، المشروع المشترك بين شركة “إيني” ومؤسسة النفط الذي يدير الوفاء وعمليات أخرى، بسبب عقد فاسد، دون أن تفصح عن تفاصيل.

وأضافت: “تدين المؤسسة الوطنية للنفط هذا العمل الإجرامي وغير المسؤول الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي”، مؤكدة أنها لن تتفاوض تحت ضغط.