شركة تكرير هندية توقف واردات النفط من إيران

اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول ستوقف شركة تشيناي بتروليوم الهندية، معالجة النفط الخام الإيراني بحسب ثلاثة مصادر مطلعة، للحفاظ على تغطيتها الائتمانية بعد بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران.

وذكرت المصادر الثلاثة، أن شركة يونايتد إنديا للتأمين أبلغت تشيناي بتروليوم بأن سياستها السنوية الجديدة التي يبدأ سريانها من أكتوبرالمقبل لن تغطي أيّ التزامات تتعلق بتكرير النفط الخام من إيران، وأضافت المصادر أن هذا أجبر شركة التكرير على إلغاء تحميل مليون برميل من النفط في أكتوبر.

ولا تخضع شركات التأمين الهندية بشكل مباشر للعقوبات، لكنَّها تحتاج للتحوّط من مخاطرها على سوق إعادة التأمين الغربية التي لن تقبل الانكشاف على إيران.

وتملك شركة نفط إيران انترتريد، ذراع التجارة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حصة 15.4% في شركة تشيناي بتروليوم التي تملك مصفاتين تبلغ طاقتهما الإجمالية 230 ألف برميل يوميًّا.

وقال أحد المصادر طالبًا عدم ذكر اسمه “الأمر معقَّد للغاية، فشركات إعادة التأمين تقلق كثيرًا من تقديم التغطية لشركة تشيناي بتروليوم”.

وسيؤدي انخفاض الطلب من تشيناي بتروليوم إلى تراجع واردات النفط الهندية من إيران إلى نحو عشرة ملايين طن في أكتوبر، وهو ما يقل عن تقديرات سابقة نشرتها رويترز.

وتشيناي بتروليوم وحدة تابعة لمؤسسة النفط الهنديّة أكبر شركة تكرير في البلاد. ولدى تشيناي صفقة لشراء ما يصل إلى مليوني طن، أو 40 ألف برميل يوميًّا، من النفط الإيراني في السنة المالية 2018-2019.

وتستورد مؤسسة النفط الهندية النفط نيابة عن تشيناي بتروليوم، ولم ترد تشيناي بتروليوم ويونايتد إنديا للتأمين على طلبات للتعقيب.

ومع انسحاب تشيناي يتبقى لإيران عميلان هنديّان فقط هما: شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات، ومؤسسة النفط الهنديّة.