“إيني” الإيطالية تحفر أول بئر استكشافية بحقل نور البحري بمصر الأسبوع المقبل

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الخميس، إن إيني الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل نور البحري في شمال سيناء خلال أسبوع.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في آذار/ مارس، على اتفاق أعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، تنفق إيني وثروة، 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات بما يشمل حفر بئر استكشافية في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح امتيازات جديدة في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الحالي.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة لتنشيط أعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات مع أي من دول الجوار.