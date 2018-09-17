صادرات مكثفات الغاز الإيرانية تتراجع بنسبة 42%

تراجعت صادرات إيران من مكثفات الغاز بنحو 42 % إلى 4.1 مليون طن في الأشهر الخمسة حتى 22 آب/ أغسطس مع قرب تطبيق عقوبات أمريكية على قطاع الطاقة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية مهر إن صادرات مكثفات الغاز تشكل نحو 11 % من إجمالي صادرات إيران من حيث القيمة.

ونشرت الوكالة “بحسب أحدث بيانات جمركية للتجارة الخارجية لإيران، أنه جرى تصدير 4.167 مليون طن من مكثفات الغاز الإيرانية بقيمة 2.169 مليار دولار من 21 آذار/مارس إلى 22 آب/أغسطس “.

وأضافت أن الرقم يشير إلى تراجع بنسبة 41.6 % من حيث الحجم و22.5 % من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة 2017.

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا العام الماضي إنه جرى تصدير أكثر من 50 مليون برميل من مكثفات الغاز في 2016 حين رُفعت معظم العقوبات الدولية على البلد بموجب الاتفاق النووي مع طهران.