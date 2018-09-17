انخفاض أسعار النفط مع عودة التخوفات بشأن الحرب التجارية‎

افتتحت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض، بفعل التخوفات من تصاعد الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة (05:35 ت.غ) تراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.14 في المائة أو 12 سنتًا، إلى 77.97 دولار للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.12 في المائة أو 8 سنتات، إلى 68.69 دولار للبرميل.

وتتأثر أسعار النفط هبوطًا، بعودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لأن من شأنه خفض الطلب على الخام، الذي يعد وقود التصنيع الرئيس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بـ50 مليار دولار، قال الأسبوع الماضي إنه سيضيف رسومًا على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار.