ارتفاع النفط بفعل مخاوف بشأن المعروض والخلافات التجارية

عوّض النفط اليوم الجمعة، بعض خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة، حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات، أثر المخاوف من تقلص الطلب، بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 78.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطه 2% يوم الخميس.

وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو/ أيار عند 80.13 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، مسجلًا 68.76 دولار للبرميل، بعد هبوطه 2.5% يوم الخميس.

ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8% هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5%.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية الخميس، من أنه على الرغم من أن سوق النفط تشهد نقصًا في المعروض في الوقت الحالي، وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة القادمة، فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية الصينية اليوم الجمعة، إن بكين لن ترضخ للمطالب الأمريكية في أي مفاوضات تجارية، وذلك بعد أن رحّب مسؤولون صينيون بدعوة من واشنطن لإجراء جولة مباحثات جديدة.

وقال الرئيس الأمريكي دنالد ترامب الخميس، إن لبلاده اليد العليا في المباحثات.