إيران فقدت 150 ألف برميل يوميًا من إنتاجها الشهر الماضي

كشف تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، عن تراجع إنتاج إيران النفطي، بنحو 150 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/آب الماضي.

وأظهر تقرير المنظمة، أن إنتاج طهران تراجع إلى 3.584 ملايين برميل يوميًا، الشهر الماضي، من 3.734 ملايين برميل في يوليو/تموز 2018.

ويواجه القطاع النفطي في إيران، تحديات منذ سنوات ما قبل توقيع الاتفاق النووي في يوليو/ تموز 2015، بسبب ضعف البنية التحتية.

وارتفعت حدة التحديات في مايو/ أيار الماضي، مع إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرض عقوبات عليها.

وخرجت شركات من إيران خلال الشهور القليلة الماضية، من بينها نفطية مثل “توتال” الفرنسية، و”ميرسك تانكرز” الدنماركية، تخوفًا من فرض عقوبات أمريكية عليها.

واستقر إنتاج طهران النفطي عند 3.813 ملايين برميل يوميًا خلال الشهور السبعة الأول 2018، مقارنة مع 3.811 ملايين برميل كمتوسط يومي في 2017، و3.5 ملايين برميل كمتوسط يومي في 2016.

ويعد النفط مصدر الدخل الأكبر لإيران، وبدونه ستكون طهران عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.