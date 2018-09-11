أسعار النفط ترتفع بعد تطمينات باستمرار إمدادات النفط الليبي

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في تعاملات يوم الثلاثاء، بعد تطمينات من مؤسسة النفط الليبية باستمرار ضخ النفط الخام، رغم الهجوم الذي تعرض له مقرها الرئيس في طرابلس، أمس الاثنين.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، أمس، إن الهجوم على المقر الرئيس للمؤسسة في العاصمة طرابلس، صباح الاثنين، لن يؤثر على الإنتاج وبقية العمليات.

وهاجم مسلحون مقر المؤسسة، وحدثت انفجارات وإطلاق نار كثيف داخل المبنى، فيما تم احتجاز موظفين كرهائن، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي المؤسسة، وإصابة 10 آخرين.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 0.27% أو 21 سنتًا إلى 77.58 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار الخام الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% أو 7 سنتات، تسليم أكتوبر/ تشرين أول، إلى 67.61 دولار للبرميل.

إلا أن مؤشرات لـ بلومبيرغ، تشير إلى صعود مخزونات النفط الأمريكي، ما يكبح صعود النفط بنسب أعلى، في انتظار إعلان البيانات، غدًا الأربعاء.