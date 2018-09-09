العراق يؤكد عدم تأثر صادراته النفطية باحتجاجات البصرة

أكد العراق أن صادراته النفطية من الحقول الجنوبية، لم تتأثر بالاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة، خلال اليومين الماضيين.

وقال الوزير اللعيبي في تصريحات صحفية، إن “الأحداث الأخيرة في البصرة لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير، واستمرت وفق معدلاتها الشهرية”، مضيفًا أن وزارته “اتخذت إجراءات لمواجهة أي طارئ، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها المدينة”.

وأشار اللعيبي إلى أن الوزارة “بصدد اتخاذ خطوات جديدة للحفاظ على الحقول النفطية والكوادر العاملة فيها”.

وشهدت البصرة احتجاجات شعبية واسعة وحرق مقار أحزاب حاكمة، فضلًا عن إضرام النيران في القنصلية الإيرانية.

وتعتبر المحافظة مركز صناعة النفط في العراق، إذ تنتج نحو 80% من صادرات البلاد، كما أنها المنفذ البحري الوحيد للعراق، لتصدير النفط عبر الناقلات.

كما أعلن اللعيبي عن افتتاح مصفى بيجي شمال بغداد بمحافظة صلاح الدين، يوم غد الإثنين، بعد تأهيلها جراء الأضرار التي تسببت فيها الحرب ضد تنظيم داعش، مشيرًا إلى أن المصفى سيعمل بطاقة 70 ألف برميل.