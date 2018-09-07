محتجون عراقيون يغادرون منشأة تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي

قال مصدر في شركة “لوك أويل” ومصدر في شرطة مدينة البصرة العراقية، إن المحتجين غادروا بهدوء منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل “غرب القرنة2” النفطي الذي تديره الشركة الروسية وأطلقوا سراح موظفين عراقيين كانوا يحتجزونهما.

وسيطر المحتجون على المنشأة لنحو ساعة. وقال مدير في الحقل إن “الانتاج لم يتعطل”.

ويقع الحقل على بعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام. وينتج الحقل ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا.

ومحطة معالجة المياه منفصلة عن الحقل وتزوده بالإمدادات اللازمة للضخ في الآبار.