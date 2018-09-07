البنك الدولي: الجزائر لا تحتاج قروضًا خارجية ولديها أموال كافية

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة، إن الجزائر، التي عانى اقتصادها المعتمد على النفط والغاز من انخفاضات حادة في أسعار الخام منذ 2014، لديها أموال كافية، ولا تحتاج إلى قروض خارجية.

لكنه حث البلد العضو في منظمة أوبك على تنويع اقتصاده، والتركيز بشكل أقوى على إيجاد وظائف للشباب.

وأبلغ بلحاج وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية:”الجزائر تتوافرعلى تمويلات كافية وليست بحاجة للاقتراض من البنك الدولي، ولا من أي هيئة أخرى”.

وتسبب هبوط أسعار النفط الخام في إلحاق ضرر كبير بميزانية الدولة، لكن الأسعار تشهد تحسنًا منذ العام الماضي، وهو ما يقلل العجز التجاري للجزائر.

ويشكل النفط والغاز 94 بالمئة من إجمالي إيرادات صادرات الجزائر و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

وقال بلحاج بعد اجتماعات مع مسؤولين جزائريين:”يرتكز الاقتصاد الجزائري اليوم على المحروقات.. ومن الواضح أن هذا التركيز على المحروقات هو غير مثمر، ولذا فالأمر يتطلب تغييرًا وتنويعًا، بل في الواقع الاستخلاص من هذه البلاد التي تتوافر على مقومات هائلة.. المزيد من الابتكار والإبداع، ولن يتسنى ذلك إلا من خلال قطاع خاص تخفف عنه بعض العوائق التي ما زالت تحول دون تطوره”.

وحث بلحاج أيضًا الحكومة على استخدام الإنفاق المخصص للتعليم بطريقة أكثر كفاءة بالتركيز بشكل أكبر على حاجات سوق العمل، ويبلغ معدل البطالة في الجزائر حاليًا أكثر من 11 في المئة.