إيرادات مؤسسة النفط الليبية منذ بداية 2018 تفوق 2017 بأكمله

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، تسجيل أعلى إيرادات منذ 2013، بقيمة 13.6 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من 2018.

جاء ذلك، في بيان للمؤسسة الوطنية قالت فيه، إن “الإيرادات المسجلة حتى نهاية يوليو/ تموز 2018، تفوق مجمل إيرادات 2017 ككل”.

وأوضحت أنها “تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق”، متوقعة “بلوغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار في إجمالي 2018، بزيادة سنوية 80%”.

ولفتت المؤسسة إلى عدم امتلاكها أية سلطة أو صلاحية، في تخصيص وتوزيع الميزانيات والإيرادات، وفقًا للآلية المالية القانونية القائمة قبل 2011.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة، في استكشاف وإنتاج وتصنيع وتصدير النفط والغاز، ومشتقاتها.

ودعا رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في البيان، “وزارة المالية والمصرف المركزي، إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل”.

ونوه إلى أنه “من خلال هذه الإجراءات، وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية”.

وصعد إنتاج البلاد من النفط الخام، إلى حدود مليون برميل يوميًا، خلال وقت سابق من العام الجاري، لكن متوسط الإنتاج في الشهور السبعة الأولى 2018، تراوح بين 850 – 950 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات “أوبك”.