ارتباك أسعار النفط بعد بيانات معهد الطاقة وتصريحات ترامب

سجلت أسعار النفط ارتباكًا بين صعود وهبوط، في بداية تعاملات اليوم الخميس، على وقع بيانات لمعهد البترول الأمريكي، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحرب التجارية مع الصين.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 1.17 مليون برميل إلى 404.5 مليون، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 31 أغسطس/ آب الماضي.

فيما قال ترامب، إن بلاده ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق مع الصين، يوقف الحرب التجارية بين البلدين.

وبحلول الساعة (05:01 تغ)، هبطت أسعار مزيج برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر 0.05 % أو 4 سنتات، إلى 77.23 دولار للبرميل، مقارنة مع إغلاق الأربعاء.

وهبطت عقود الخام الأمريكي، تسليم تشرين الأول/ أكتوبر وبنسبة 0.16 %، إلى 68.61 دولار للبرميل، بتراجع 11 سنتًا.

وتتأثر أسعار النفط سلبًا بالتوترات التجارية بين أكبر مستهلك للنفط (الصين)، وثاني أكبر منتج له (الولايات المتحدة)، لأنها تخفض من الطلب على الخام.