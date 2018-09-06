مصر تكشف عن موعد الانتهاء من أول مفاعل نووي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أيمن حمزة، أن أول مفاعل نووي في مصر، سيدخل نطاق الخدمة، سيكون في العام 2026.

وأضاف حمزة في تصريح تلفزيوني، أنه “مع دخول المفاعل النووي نطاق الخدمة سيتتبع هذا الأمر وجود صناعات حديثة بجودة عالية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، وتلبية الخبرة الخاصة بالنووي”.

وأوضح أن “وزارة الكهرباء حريصة على عدم إعلان أي تفاصيل خاصة بمحطة الضبعة إلا بعد تنفيذ أمور جديدة”.

وأشار إلى أنه “يوجد داخل هيئة المحطات النووية خلية نحل مع الجانب الروسي والخبراء والجهات المعنية”، مشيرًا إلى أنه “تجرى حاليًا أعمال مسحية للبيئة والتربة وقاع البحر، حيث تم إنجاز الكثير في عملية الإنشاءات”.

وأكد أن مصر تسير بجدول زمني مخطط للمحطة النووية، وتم تحديد المكان الآمن لإنشاء المفاعل النووي الأول.

وكانت مصر وقّعت في 2015، اتفاقية مع روسيا، لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، حيث يستغرق تنفيذ مشروع الضبعة النووي 7 سنوات بتكلفة 29 مليار دولار، على أن تكون مواد التصنيع روسية تشكل أعلى مستوى أمان في العالم بنسبة 100%.