النفط يتراجع مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية

أدى وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك والمصحوب بالأمطار الغزيرة إلى انخفاض أسعار النفط، اليوم الأربعاء.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، منخفضًا 56 سنتًا أو 0.8 % عن التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتًا أو 0.5 % إلى 77.80 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قفزت الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأمريكية في خليج المكسيك، تحسبًا لأي أضرار من العاصفة المدارية جوردون.

غير أن العاصفة غيّرت اتجاهها نحو الشرق، اليوم الأربعاء، ما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.

وقال ستيفن إينس، رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة، إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف: “في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة”.