العاصفة جوردون تُوقف 9% من إنتاج النفط في خليج المكسيك‎

قال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن العاصفة المدارية جوردون أوقفت 9.23 بالمئة من إنتاج النفط الخام اليومي في المناطق الأمريكية من خليج المكسيك.

وأضاف المكتب أن العاصفة، المتوقع أن تبلغ اليابسة كإعصار في ساعة متأخرة من اليوم أو في وقت مبكر من يوم غدٍ الأربعاء، في مسيسيبي، أوقفت أيضًا 9.06 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي في الجزء الشمالي من الخليج.

وأوضح مكتب السلامة أنه تم إخلاء 54 منصة إنتاج، أي 7.86 بالمئة، في خليج المكسيك بحلول منتصف يوم الثلاثاء تحسبًا للعاصفة.

ونُقلت منصة حفر واحدة من مسار العاصفة شرق ومنتصف الخليج بحسب ما ذكر المكتب.

وأوقف المنتجون 156 ألفًا و907 براميل يوميًا من إنتاج النفط و232 مليون قدم مكعبة يوميًا من إنتاج الغاز الطبيعي.

ويُشكل الإنتاج البحري في مياه خليج المكسيك 17 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ويشكل إنتاج الغاز الطبيعي خمسة بالمئة من الإجمالي.

ويقع على ساحل الخليج أيضًا أكثر من 45 بالمئة من إجمالي الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة إلى جانب 51 بالمئة من طاقة معالجة الغاز الطبيعي.

وتكون منصات الإنتاج مثبتة بشكل دائم في قاع البحر، ولا يمكن نقلها، أما الحفارات المستخدمة في أعمال التنقيب فيمكن قطرها للحفر في مواقع مختلفة.