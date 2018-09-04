استقرار أسعار النفط وسط تخوفات من هبوط إنتاج الخام الإيراني

استقرت أسعار النفط الخام مرتفعة، فوق 78 دولارًا لخام برنت، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتخوفات المتعاملين من هبوط كبير في إنتاج الخام من جانب إيران.

وتفرض الولايات المتحدة في الـ6 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حزمة عقوبات جديدة على طهران، متعلقة بالصناعة النفطية للبلاد والبلدان المستوردة لها.

وأمس الاثنين، نشرت وسائل إعلام يابانية عزم طوكيو تنفيذ خفض في وارداتها من النفط الإيراني، تجنبًا لخلافات مع واشنطن.

وبلغت أسعار الخام القياسي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بحلول الساعة (06:09 ت.غ)، 78.12 دولار للبرميل، منخفضة بنحو طفيف 3 سنتات، عن إغلاق الاثنين.

في المقابل، صعد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 31 سنتًا، عن إغلاق تعاملات الاثنين، إلى 70.11 دولار للبرميل.

وإيران، دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، وثالث أكبر منتج فيها بعد السعودية والعراق، بنحو 3.8 مليون برميل يوميًا.