إيران تلجأ إلى شحنات النفط السرية.. و3 دول تشتري إنتاج طهران بعد نوفمبر

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنّ إيران تعتمد على الخصومات والمقايضات والتهريب؛ كتكتيكات للحفاظ على تدفق نحو 800 ألف برميل يوميًا من صادراتها النفطية، بعد استئناف العقوبات الأمريكية في تشرين الأول/نوفمبر المقبل.

ووفق الوكالة، فقد أشار وزير النفط الإيراني، بيجان نامدار زانجانه، إلى هذه الأدوات، التي كانت تُستخدم في الماضي، عندما قال إنّ إيران ستجد “طرقًا أخرى” للحفاظ على نفطها في السوق.

ولكن لن تكون هذه الإجراءات كافية لتخفيف التأثير الكامل للعقوبات على صادرات النفط التي انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ آذار/مارس 2016.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أنّه “خلال الفترة الأخيرة من العقوبات المفروضة على صناعة النفط قامت منظمة الأوبك بتعطيل أنظمة التتبع على أسطولها من الناقلات، ما أخفى الوجهات وحجم صادرات النفط، ولم يُعرف مصير ملايين برميل النفط الإيراني دون تعقبها”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قمر إنرجي” للاستشارات في دبي، روبن ميلز، للوكالة الأمريكية، إنّ “ما يقرب من 200 ألف برميل يوميًا من مبيعات البلاد النفطية بعد العقوبات قد لا يتم الكشف عنها”.

وأضاف: “الصادرات بهذه المستويات ستكون مهمة في تخفيف الضربة المالية لإيران، ولكن لن يكون لها تأثير كبير على السوق العالمية”.

دول تشتري نفط إيران

ومن المرجح أن تستمر الصين وتركيا والهند في شراء النفط الإيراني بعد استئناف العقوبات في الرابع من نوفمبر القادم، مع قيام مصافي الصين الأصغر حجمًا بشراء بعض الشحنات غير المعلن عنها، وفقًا لإيمان ناصري، المدير الإداري للشرق الأوسط في شركة FGE لندن.

وإجمالًا، يمكن لإيران تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميًا حتى عام 2019، منها نحو 20 ألف برميل أرسلتها بالشاحنات إلى العراق وأفغانستان وباكستان.

ويظهر التاريخ أن إيران تستطيع إبقاء الصادرات مستمرة، وإن كان بمعدل أقل بكثير، حتى مع توقف اليابان وكوريا الجنوبية ومعظم البلدان الأوروبية عن نفطها قبل أشهر من استئناف العقوبات في نوفمبر.

ولن يكون العديد من المشترين قادرين على مقاومة التخفيضات الكبيرة، وقد يتجه البعض إلى تجديد تجارة المقايضة التي كانت فعالة في وقت سابق من هذا العقد.

وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “ميتسوبيشي يو.اف.جيه فايننشال جروب”، إحسان خومان، إن “تجارة المقايضة وآليات التمويل الخاصة هي من بين الطرق التي قد تسمح باستمرار المدفوعات المالية إلى إيران في ظل العقوبات”.

وأضاف خومان أن “الهند وقعت اتفاقيات بين عامي 2012 و 2016 لشراء النفط الإيراني بالروبية، ثم استخدمت إيران هذه الأموال لاستيراد البضائع من الهند”.

ورأت بلومبيرغ أنه “على الرغم من هذه الأساليب إلا أنه ليس هناك شك في أن صناعة الطاقة والاقتصاد الإيراني سوف يتضرران من العقوبات الأمريكية”.

وانخفضت صادرات إيران إلى أوروبا بالفعل بنسبة 45%، أو 226 ألف برميل في اليوم، منذ شهر أيار/مايو الماضي، وتوقفت شركة توتال SA و Royal Dutch Shell Plc تمامًا عن شراء النفط الإيراني.