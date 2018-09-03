أسعار النفط تهبط بفعل زيادة إنتاج “أوبك” وأمريكا

هبطت أسعار النفط، يوم الاثنين، بفعل زيادة الإمدادات من “أوبك” والولايات المتحدة، ما بدد المخاوف من أن هبوط إنتاج إيران سيؤثر على الأسواق بمجرد تشديد العقوبات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.43 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 21 سنتًا أو 0.3% عن سعر التسوية السابقة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.62 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 18 سنتًا أو 0.3% عن سعر التسوية السابقة.

وأظهر مسح لـ “رويترز” أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ارتفع 220 ألف برميل يوميًا في الفترة من تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس إلى مستوى قياسي في عام 2018 بلغ 32.79 مليون برميل يوميًا.

وعزز زيادة الإنتاج انتعاش الإنتاج الليبي في حين حققت صادرات جنوب العراق رقمًا قياسيًا.